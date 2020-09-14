Пасажири в харківських маршрутках не дотримуються карантину

Телеграм-канал "Віха" опублікував фотодоказ.

"9:00, маршрутка 219. Дотримання карантинних заходів-везуть тільки сидячих!...ось тільки не все в масках, але це не настільки важливо, мабуть", - говортся в повідомленні.

В іншій маршрутці ситуація гірша-пасажири стоять, і не у всіх маски надіті за правилами - ніс не прикритий.

До слова, водієві маршрутки №24 у Харкові призначили 17 тисяч гривень штрафу за порушення карантину. Як повідомляє реєстр судових рішень, вдень 1 липня водій маршрутки №24 перевозив пасажирів від станції метро "Індустріальна" до станції метро "Барабашово".

У салоні було 29 пасажирів, з них 10 стояли і 19 сиділи (стільки сидячих місць в маршрутці).

Раніше ми писали, що кількість летальних випадків від китайського вірусу збільшилася в Харківській області.

За 13 вересня в регіоні померло 6 осіб.

Про це повідомили в системі моніторингу поширення епідемії вірусу РНБО України.

Всього за час пандемії в Харківській області померло 272 людини.

До слова, до Харкова повернувся українець, який 13 років пролежав у лікарні в РФ.

Як повідомляла Politeka, під Харковом НП: тисячі будинків залишилися без газу, деталі.

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