Пасажири в харківських маршрутках не дотримуються карантину
Телеграм-канал "Віха" опублікував фотодоказ.
"9:00, маршрутка 219. Дотримання карантинних заходів-везуть тільки сидячих!...ось тільки не все в масках, але це не настільки важливо, мабуть", - говортся в повідомленні.
В іншій маршрутці ситуація гірша-пасажири стоять, і не у всіх маски надіті за правилами - ніс не прикритий.
Найрідніша жінка Дана Балана полонила красою в пікантній сукні: "Неземна принцеса"
Ефектна блондинка з "Кварталу 95" зняла купальник заради спекотної зйомки: "На німфу схожа"
Українців попередили про "новий" карантин, термінова заява МОЗ: "Буде переглянута..."
Гучна сварка Меган Маркл і принца Гаррі, спливли скандальні деталі: "Ледь стримував сльози..."
До слова, водієві маршрутки №24 у Харкові призначили 17 тисяч гривень штрафу за порушення карантину. Як повідомляє реєстр судових рішень, вдень 1 липня водій маршрутки №24 перевозив пасажирів від станції метро "Індустріальна" до станції метро "Барабашово".
У салоні було 29 пасажирів, з них 10 стояли і 19 сиділи (стільки сидячих місць в маршрутці).
Раніше ми писали, що кількість летальних випадків від китайського вірусу збільшилася в Харківській області.
За 13 вересня в регіоні померло 6 осіб.
Про це повідомили в системі моніторингу поширення епідемії вірусу РНБО України.
Всього за час пандемії в Харківській області померло 272 людини.
До слова, до Харкова повернувся українець, який 13 років пролежав у лікарні в РФ.
Як повідомляла Politeka, під Харковом НП: тисячі будинків залишилися без газу, деталі.
Також Politeka писала, що пасажирам довелося штовхати автобус на тлі "успішного Харкова Кернеса": епічне відео.