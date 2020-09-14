Величезний затор утворився на дорозі Зміїв-Харків
Люди поверталися додому з берега Сіверського Дінця та місць відпочинку у Безлюдівці. Як повідомили очевидці, затор починався ще в Васищево, а це близько 20 кілометрів від міста.
До слова, з'явилися подробиці серйозної ДТП за участю швидкої допомоги.
Ціла бригада "швидкої", вагітна жінка, а також водій і пасажир іномарки травмувалися в результаті ДТП, яке сталося в районі ринку "Барабашово".
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Про це повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.
Відомо, що 26-річний водій автомобіля KIA Optima виїхав на зустрічну смугу, де врізався в машину швидкої допомоги.
Автомобіль " KIA " спалахнув. Пожежу ліквідували рятувальники. В результаті зіткнення травми отримали 52-річний водій швидкої, 21-річний фельдшер і 20-річний медичний працівник.
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