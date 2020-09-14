З'явилися подробиці серйозної ДТП за участю швидкої допомоги

Ціла бригада "швидкої", вагітна жінка, а також водій і пасажир іномарки травмувалися в результаті ДТП, яке сталося в районі ринку "Барабашово".

Про це повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Відомо, що 26-річний водій автомобіля KIA Optima виїхав на зустрічну смугу, де врізався в машину швидкої допомоги.

Автомобіль "KIA" спалахнув. Пожежу ліквідували рятувальники.

В результаті зіткнення травми отримали 52-річний водій швидкої, 21-річний фельдшер і 20-річний медичний працівник.

Пацієнтку госпіталізували до міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги.

Раніше ми писали, що кількість летальних випадків від китайського вірусу збільшилася в Харківській області.

За 13 вересня в регіоні померло 6 осіб.

Про це повідомили в системі моніторингу поширення епідемії вірусу РНБО України.

Всього за час пандемії в Харківській області померло 272 людини.

До слова, телеведуча з Харківської області захворіла китайським вірусом

Про це Неля Шовкопляс, яка веде "Сніданок з 1+1", повідомила у своєму Instagram.

"Сьогодні з вами в ефірі " Сніданку з 1 + 1" була не зі студії, а по відеозв'язку онлайн. Так, я захворіла COVID-19. Напередодні наприкінці минулого тижня почала себе погано почувати і зробила тест. Почався сильний головний біль і боліло все тіло. Коли і де заразилася - не знаю. Відразу повідомила всім контактним, на роботу і в школу дітей. На щастя, колеги, з якими я була в контакті, вже отримали негативні результати своїх тестів. Сім'я ще проходить тестування", - написала вона.

До слова, харків'ян готують до "червоної " зони, заява Кучера.

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