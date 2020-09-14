Мера Харкова Геннадія Кернеса вже три тижні не бачили на публіці

Телеграм-канал "Харків life" повідомляє, що мер в лікарні, можливо у нього китайський вірус.

"Градоначальник Харкова Геннадій Кернес вже близько трьох тижнів не з'являвся на публіці. Останній раз, коли його бачили у світлі, він брав участь у заходах на День міста, 23 серпня. Як зазначається, за даними джерел видання в медичній сфері міста та правоохоронних органах, мер перебуває в лікарні №17", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що Кернес не відповідає на телефонні дзвінки журналістів. У приймальні мера повідомили, що записатися на прийом до мера зараз не можна через карантин.

Крім того телеграм-канал інформує, що вранці біля будівлі 17-ї міської лікарні журналістами був помічений автомобіль Toyota з номерами "0202" - з такими номерами їздять кілька машин, якими користуються Геннадій Кернес, його охорона і оточення.

Пізніше телеграм-канал нібито підтвердив інформацію про те, що Кернес хворіє китайським вірусом.

"7 вересня нам писали, що Кернес сильно захворів короновірусом і його ледве ледве відкачали, довелося використовувати дефібрилятор. Ми до останнього не вірили і не публікували, але вже про це пишуть Українські ЗМІ

Якщо зіставити інфу, то швидше за все це правда, але сподіваємося що з ним все добре", - йдеться в повідомленні.

Нагадавши, Кернес у жовтні піде під суд: що наробив мер.

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