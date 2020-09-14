Мэра Харькова Геннадия Кернеса уже три недели не видели на публике

Телеграм-канал "Харьков life" сообщает, что мэр в больнице, возможно у него китайский вирус.

"Градоначальник Харькова Геннадий Кернес уже около трех недель не появлялся на публике. Последний раз, когда его видели в свете, он принимал участие в мероприятиях на День города, 23 августа. Как отмечается, по данным источников издания в медицинской сфере города и правоохранительных органах, мэр находится в больнице №17", - говорится в сообщении.

Известно, что Кернес не отвечает на телефонные звонки журналистов. В приемной мэра сообщили, что записаться на прием к мэру сейчас нельзя из-за карантина.

Кроме того телеграм-канал информирует, что утром у здания 17-й городской больницы журналистами был замечен автомобиль Toyota с номерами "0202" - с такими номерами ездят несколько машин, которыми пользуются Геннадий Кернес, его охрана и оцепление.

Позже телеграм-канал якобы подтвердил информацию о том, что Кернес болеет китайским вирусом.

"7 сентября нам писали, что Кернес сильно заболел короновирусом и его еле еле откачали, пришлось использовать дефибриллятор. Мы до последнего не верили и не публиковали, но уже про это пишут украинские СМИ

Если сопоставить инфу, то скорее всего это правда, но надеемся что с ним все хорошо", - говорится в сообщении.

Напомним, Кернес в октябре пойдет под суд: что наделал мэр.

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Также Politeka писала, что "убыточное" предприятие Кернеса купило последний iPhone за пять минималок: "Кроме того ...".