У Харкові з неблагополучної сім'ї забрали трьох дітей

10 вересня співробітники поліції забрали трьох дітей-2005, 2010 і 2013 років народження.

Про це повідомили в прес-службі Немишлянського відділу поліції ГУНП в Харківській області.

Відомо, що діти систематично пропускають школу. Під час перевірки поліцейські виявили антисоціальні умови проживання в будинку їх проживання.

Дітей тимчасово забрали та направили на обстеження до лікарні.

Вирішується питання про притягнення матері до адміністративної відповідальності через неналежне виконання батьківських обов'язків.

Раніше ми писали, що харківські нардепи запропонували штрафувати господарів, які не прибирають за своїми тваринами

Відповідний законопроект зареєстрували у Верховній Раді.

Серед тих, хто хоче, щоб господарів вихованців штрафували за неприбірку за ними — парламентарії Олександр Фельдман ("ОПЗЖ"), Олег Бондаренко і Павло Якименко (обидва від "Слуги народу").

Проектом закону передбачено штраф за те, що власник не прибрав екскременти домашньої тварини: в будівлях загального користування, на дитячих і спортивних майданчиках, на зупинках, в підземних переходах, на тротуарах, зонах відпочинку і так далі.

Автори пропонують штраф за перше подібне порушення від 170 до 340 гривень. Якщо це повториться протягом року або заподіє шкоду здоров'ю людей, або їх майну, то господарям тварин доведеться викласти від 3400 до 5100 гривень.

До слова, до Харкова повернувся українець, який 13 років пролежав у лікарні в РФ.

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