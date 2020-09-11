Харківські нардепи запропонували штрафувати господарів, які не прибирають за своїми тваринами

Відповідний законопроект зареєстрували у Верховній Раді.

Серед тих, хто хоче, щоб господарів вихованців штрафували — парламентарії Олександр Фельдман ("ОПЗЖ"), Олег Бондаренко і Павло Якименко (обидва від "Слуги народу"), передає "Харків Тудей".

Проектом закону передбачено штраф за те, що власник не прибрав екскременти домашньої тварини: в будівлях загального користування, на дитячих і спортивних майданчиках, на зупинках, в підземних переходах, на тротуарах, зонах відпочинку і так далі.

Автори пропонують штраф за перше подібне порушення від 170 до 340 гривень. Якщо це повториться протягом року або заподіє шкоду здоров'ю людей, або їх майну, то господарям тварин доведеться викласти від 3400 до 5100 гривень.

"Давно пора надягати кульок на руку і прибирати купи свого вихованця в общес.місцях,як це роблять в Європі, куди ми так прагнемо..", " Люди!будьте людьми ,а тварини будуть нашими друзями і все стане добре, стежте в першу чергу за собою", " скрізь нехай штрафують цих любителів тварин а то ходять зі своїми ротвелерами і ще хамлять багато з них сепаратисти і були помічені в 2014 році як анти... вони і поводяться не по європейськи!",- пишуть українці в коментарях.

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