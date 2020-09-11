11 вересня в Харківській області з літаків почали розкидати вакцину від сказу

Про це повідомили в Держпродспоживслужбі в Харківській області.

Приманки з вакциною розкидають з літаків над лісовими та польовими угіддями Богодухівського, Валківського, Зачепилівського, Зміївського, Золочівського, Кегичівського, Коломацького, Красноградського, Краснокутського, Нововодолазького, Первомайського, Сахновщинського районів, частково на території Балаклійського, Дергачівського, Лозівського та Харківського районів, передає "Харків Тудей".

На вигляд приманка-невеликий брикет розміром з сірникову коробку з запахом м'ясо-кісткового борошна. Всередині-желеподібна капсула з вакциною проти сказу.

Якщо жителі Харківської області виявлять приманки, то їх не рекомендують брати руками і переносити в інше місце.

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У лікарнях № 13 і 17 заповнені всі місця 140 і 120 місць відповідно. З 14 вересня пацієнтів з COVID-19 почне приймати лікарня №25.

Про це заявила заступник мера Харкова Світлана Горбунова-Рубан.

Вона розповіла, що в обох лікарнях довелося доставити ліжка. І вже станом на 9 вересня там заповнені 128 і 143 місця. Вона також зазначила, що потрібно відкривати, як можна швидше ще одну лікарню.

Заступник мера розповіла, що ці місця можуть відкритися тільки при наявності кисневого проводу і медиків. Вона пояснила, що якщо не буде кисню і лікарів, то додаткові ліжка не врятують хворих. Оснащення лікарень обладнанням і персоналом – це головне питання для мерії на сьогоднішній день.

До слова, до Харкова повернувся українець, який 13 років пролежав у лікарні в РФ.

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