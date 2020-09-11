11 сентября в Харьковской области из самолетов начали разбрасывать вакцину от бешенства

Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе в Харьковской области.

Приманки с вакциной разбрасывают с самолетов над лесными и полевыми угодьями Богодуховского, Валковского, Зачепиловского, Змиевского, Золочевского, Кегичевского, Коломакского, Красноградского, Краснокутского, Нововодолажского, Первомайского, Сахновщинского районов, частично на территории Балаклейского, Дергачевского, Лозовского и Харьковского районов, передает "Харьков Тудей".

На вид приманка — небольшой брикет размером со спичечный коробок с запахом мясокостной муки. Внутри — желеобразная капсула с вакциной против бешенства.

Если жители Харьковской области обнаружат приманки, то их не рекомендуют брать руками и переносить в другое место.

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В больницах № 13 и 17 заполнены все места 140 и 120 мест соответственно. С 14 сентября пациентов с COVID-19 начнет принимать больница №25.

Об этом заявила заместитель мэра Харькова Светлана Горбунова-Рубан.

Она рассказала, что в обеих больницах пришлось доставить койки. И уже по состоянию на 9 сентября там заполнены 128 и 143 места. Она также отметила, что нужно открывать, как можно быстрее еще одну больницу.

Заммэра рассказала, что эти места могут открыться только при наличии кислородного провода и медиков. Она пояснила, что если не будет кислорода и врачей, то дополнительные койки не спасут больных. Оснащение больниц оборудованием и персоналом – это главный вопрос для мэрии на сегодняшний день.

К слову, в Харьков вернулся украинец, который 13 лет пролежал в больнице в РФ.

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