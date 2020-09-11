У Харкові біля Адміністрації мітингували проти дозволу проросійським бойовикам інспектувати позиції нашої армії на Донбасі

Під час мітингу виступили волонтери, військові та представники різних політичних партій, які засуджували дії уряду, спрямовані на спільні з бойовиками перевірки позицій ЗСУ.

"Це немислимо, пускати ворога на позиції своєї армії. Причому це бойовики і терористи. Фактично ми їх визнаємо. Це держзрада", - розповів один з мітингувальників Віктор.

До слова, у Харкові вимагають не пускати бойовиків на позиції ЗСУ.

Після новини про те, що представники бойовиків ДНР можуть потрапити на позиції ЗСУ для «інспекції», представники Правого Сектора, Фрайкора і Спілки ветеранів АТО висловили свій протест.

На харківських мостах і шляхопроводах з'явилися банери з написом «ні капітуляції!».

Люди, які пройшли війну вважають такі дії влади-безпосередньою здачею наших позицій і завоювань противнику.

До слова, до Харкова повернувся українець, який 13 років пролежав у лікарні в РФ.

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