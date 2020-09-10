У Харкові збиткове підприємство придбало дорогий смартфон відомої марки, а також аксесуари до нього
Про це пише "Харківський антикорупційний центр" з посиланням на Prozorro, передає Знай.
Цілі покупки такого дорогого гаджета не повідомляються. Комунальне підприємство" Міськелектротранссервіс " нещодавно уклало договір з приватним підприємцем Віктором Приходько на придбання смартфона iPhone 11 256 Purple Dual Sim за 25 860 гривень. Також до телефону було куплено захисне скло і силіконовий чохол.
Схудлий на 12 кілограмів "коханець" Ані Лорак Лазарєв вразив виснаженим виглядом: "Сегодня..."
Втомлена Джей Ло здивувала первозданним видом на прогулянці, папараці постаралися: "Ого ляхи"
"Наречена" Харламова подражнила формами, зігнувшись в занадто короткій сукні: "Максимально натягнула"
Ольгу Бузову принизили при всіх, Бородіна з "Дом-2" відігралася: "Мурік..."
Крім телефону було придбано скло Pixel 3D і захисний чохол Silicone Case (HC) – Pomegranate. У громадській організації повідомили, що збитки Міськелектротранссервісу за перші 6 місяців склали 64,3 мільйона гривень. У 2019 році збитки підприємства склали 23,7 млн грн.
Раніше ми писали, що Харків повернувся українець, який 13 років пролежав у лікарні РФ.
Швидка допомога зустріла на пропускному пункті "Гоптівка" громадянина України 1968 р.н., який перебуває у важкому стані.
Про це повідомили в Харківському центрі екстреної медицини та медицини катастроф.
Чоловік в в 2007 році потрапив під поїзд, і весь цей час пролежав у лікарні Краснодарського краю. Зараз він не може самостійно пересуватися і вимагає госпіталізації.
До слова, до Харкова повернувся українець, який 13 років пролежав у лікарні в РФ.
Як повідомляла Politeka, під Харковом НП: тисячі будинків залишилися без газу, деталі.
Також Politeka писала, що пасажирам довелося штовхати автобус на тлі "успішного Харкова Кернеса": епічне відео.