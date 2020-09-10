У Харкові збиткове підприємство придбало дорогий смартфон відомої марки, а також аксесуари до нього

Про це пише "Харківський антикорупційний центр" з посиланням на Prozorro, передає Знай.

Цілі покупки такого дорогого гаджета не повідомляються. Комунальне підприємство" Міськелектротранссервіс " нещодавно уклало договір з приватним підприємцем Віктором Приходько на придбання смартфона iPhone 11 256 Purple Dual Sim за 25 860 гривень. Також до телефону було куплено захисне скло і силіконовий чохол.

Крім телефону було придбано скло Pixel 3D і захисний чохол Silicone Case (HC) – Pomegranate. У громадській організації повідомили, що збитки Міськелектротранссервісу за перші 6 місяців склали 64,3 мільйона гривень. У 2019 році збитки підприємства склали 23,7 млн грн.

Раніше ми писали, що Харків повернувся українець, який 13 років пролежав у лікарні РФ.

Швидка допомога зустріла на пропускному пункті "Гоптівка" громадянина України 1968 р.н., який перебуває у важкому стані.

Про це повідомили в Харківському центрі екстреної медицини та медицини катастроф.

Чоловік в в 2007 році потрапив під поїзд, і весь цей час пролежав у лікарні Краснодарського краю. Зараз він не може самостійно пересуватися і вимагає госпіталізації.

До слова, до Харкова повернувся українець, який 13 років пролежав у лікарні в РФ.

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