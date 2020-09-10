У Харкові жителі вийшли на акцію протесту

Люди розповіли про свої біди біля Жовтневого районного суду, а через тиждень приїдуть до Києва, щоб нагадати про себе центральній владі.

"Не дамо владі робити нас лохами" - з таким гаслом вони вийшли на площу в Харкові. Ці люди живуть в гуртожитку, який розташовується під боком у коксохімічного заводу. Люди розповіли, що вони не можуть нормально жити і дихати, живучи біля заводу і суміжних з ним виробництв.

Одним з ініціаторів мітингу є Олександр Константинов. Він склав петицію на сайті президента і пізніше відправиться до Києва на мітинг, який запланований на наступні вихідні.

"Головне завдання сьогоднішнього пікету - це збір підписів і широкий розголос для громадськості про те, що є така петиція. Ми збираємо паперовий варіант підписів і будемо їхати в Київ, в офіс президента і вимагати, щоб їх додали до нашого електронного варіанту петиції. 16 вересня буде акція Save фоп, я теж їду в Київ брати участь", - повідомив Колесніков Харків Today.

Раніше ми писали, що МОЗ готове ввести жорсткий карантин по всій Україні, зокрема в Харкові.

«У разі погіршення епідемічної ситуації не виключено, що уряд буде змушений ввести режим "червоної зони» для всієї країни, щоб стримати зростання захворюваності", - заявили в МОЗ, передає телеграм-канал.

До слова, харків'ян готують до" Червоної " зони, заяву Кучера.

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