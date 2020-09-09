На місце мера Харкова претендував представник ВО "Свобода" Андрій Коломійцев

8 вересня заявив про те, що знімає свою кандидатуру через погане самопочуття. Про це йдеться в повідомленні партії на офіційному сайті.

Андрій Коломійцев розповів, що причини криються в медичній площині. Також він зазначив, що здоров'я не дасть йому на 100% віддаватися роботі на місто.

"Причина криється в медичній площині. На жаль, не всі обставини можна передбачити і виникають абсолютно несподівані події. Так сталося, що мої політичні амбіції і щире бажання втілити в життя вже готову програму увійшли в конфлікт з необхідністю щільно займатися власним організмом. Це не дасть можливості займатися політичною діяльністю зі стовідсотковою віддачею. Рішення відмовитися від балотування далося мені дуже важко, але порядність по відношенню до партії і колективу понад усе", — йдеться в повідомленні Коломійцева.

Однак ВО "Свобода" не збирається здавати позиції і скоро оголосить ім'я ще одного кандидата.

До слова, Харківським школярам роздали тонни політичної реклами.

1 вересня Харків заполонили зображення Геннадія Кернеса і логотипи Партії "Блок Кернеса — успішний Харків".

Зображення Кернеса вручали школярам різних класів: у молодших - на повітряних кулях і водяних розмальовках, у старших — на блокнотах, екосумках, браслетах і ручках.

Продукцію з політичною рекламою, яку роздають у школах, масово публікували користувачі соцмереж. До нового навчального року учні отримали подарунки під брендом "Блок Кернеса — успішний Харків".

До слова, харків'ян готують до "червоної " зони, заява Кучера.

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