Антисанітарію в Харківській обласній дитячій лікарні №1 показали в мережі
Фотодоказ опублікував телеграм-канал "Харків live".
"Ось в таких умовах знаходиться одна з головних лікарень всієї області. А ми тут хочемо епідемію перемогти. Непогано було б спочатку з тарганами покінчити", - говориться в повідомленні.
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Раніше ми писали, що Великобурлуцький район потрапив у "червону зону"
На два тижні тут повинні припинити роботу розважальні та торговельні заклади, Пасажирські перевезення також під забороною.
Водії вимагають у райадміністрації послабити обмеження "червоної зони" - просять дозволити перевезення при мінімальній кількості пасажирів.
Немає учнів і в місцевій школі. На дистанційне навчання в районі перевели 17 з 18 шкіл, ще одна — на карантині через 19 у вчителів. Закрито 14 дитсадків.
До слова, харків'ян готують до "червоної " зони, заява Кучера.
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