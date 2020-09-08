Антисанитарию в Харьковской областной детской больнице №1 показали в сети

Фотодоказательство опубликовал телеграм-канал "Харьков live".

"Вот в таких условиях находится одна из главных больниц всей области. А мы тут хотим эпидемию победить. Неплохо было бы сначала с тараканами покончить", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что Великобурлукский район попал в "красную зону"

На две недели здесь должны прекратить работу развлекательные и торговые заведения, пассажирские перевозки также под запретом.

Водители требуют у райадминистрации ослабить ограничения "красной зоны" — просят разрешить перевозку при минимальном количестве пассажиров.

Нет учеников и в местной школе. На дистанционное обучение в районе перевели 17 из 18 школ, еще одна — на карантине из-за COVID-19 у учителей. Закрыты 14 детсадов.

К слову, харьковчан готовят к "красной" зоне, заявление Кучера.

Как сообщала Politeka, огонь уничтожил село под Харьковом, дома превратились в пепел: есть новая угроза.

Также Politeka писала, что охрана харьковского парка зверски избила студентов, фото.