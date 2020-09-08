Ватажок бойовиків "ДНР" Олександр Ходаковський розповів, як бойовики РФ могли вийти на кордони Харкова, Дніпра і Запоріжжя, розширивши територію "Л/ДНР"

Бойовик додав, що вони могли утримувати контроль над Маріуполем і отримати в своє розпорядження порт і вихід до моря, передає dialog.ua.

Також він висловив розчарування тим, що бойовики упустили шанс впритул наблизитися до Харкова, Дніпра і Запоріжжя.

"Вийди ми на межі областей - вже і Харків з Дніпропетровськом і Запоріжжям відчували б наше дихання впритул... Не вистачило нам "будматеріалів" і ще чогось важливого. Але, як говорите ви і я сам періодично, історія не знає умовного способу. Що далі? А як у тій відомій пісні: слід жити. Жити в тому, що зуміли побудувати. Мріяти про розширення "житлоплощі", але поки намагатися зберегти і хоч якось облаштувати те, що маємо", -заявив він.

Крім того ми писали, що екс-прем'єр Микола Азаров захотів принизити Україну.

У Twitter колишній український політик, який проживає в Росії, поміркував про території.

На своїй сторінці Микола Азаров заявив, що в 1922 році Україна приєдналася до СРСР без багатьох регіонів: Донецька, Луганська, Харкова, Одеси, Криму і навіть Львова.

"Всі ці землі Україна отримала, перебуваючи у складі Радянського Союзу, причому повністю безкоштовно! А новоспечені так звані патріоти тільки й навчилися, що землі ці розбазарювати, та ще й ціною десятків тисяч людських життів", - написав Азаров.

До слова, харків'ян готують до "червоної " зони, заява Кучера.

Як повідомляла Politeka, вогонь знищив село під Харковом, будинки перетворилися на попіл: є нова загроза.

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