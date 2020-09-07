У Харківській області район потрапив у "червону" зону карантину

У Великобурлуцькому районі у зв'язку з "червоною" зоною карантину закрили 18 закладів середньої освіти.

Про це повідомили в прес-службі Харківської обласної державної адміністрації.

17 закладів середньої освіти перебувають на віддаленому навчанні, а Григорівський ліцей - на класичному карантині, оскільки там хворіють вчителі.

Також не працюють 14 закладів дошкільної освіти, з них 7 входять до складу шкіл в якості навчально-виховного комплексу.

Раніше ми писали, що головний санлікар Харківської області розповіла, наскільки близький Харків до "червоної" зони карантину.

Область потрапить до Червоної зони, якщо протягом останніх двох тижнів кількість нових хворих буде на рівні 3,5 тисяч осіб.

Про це заявила керівник регіонального лабцентру Любов Махота.

"Якщо брати область, цей показник становить 123 (нових випадки – ред.) на 100 000 населення, базовий – 40. А Харків сьогодні має 176,9 на 100 000 населення. Критичний рівень, коли місто може потрапити в червону зону, це 240. Це близько 3500 нових випадків за останні 2 тижні", - говорить Махота.

Крім того, голова Харківської ОДА Олексій Кучер заявив, що Харків вже через тиждень може опинитися в «червоній» карантинній зоні.

"Я наполягав, наполягаю і буду наполягати на тому, що найбільша кількість захворювань і контактів - саме в міському транспорті. Якщо ми потрапимо в» червону " зону, змушені будемо зупинити весь транспорт. У мене питання: ми хочемо цього? Ні, не хочемо. Чому тоді так, на мій погляд, слабо реагують органи місцевого самоврядування? Всі повинні розуміти, що це спільна відповідальність, я повинен бачити зворотний зв'язок і реакцію на те, що відбувається», - сказав голова ОДА.

До слова, у Харкові показали, наскільки ретельно готувалися до приїзду Зеленського.

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