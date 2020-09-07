Харків'янина з підозрою на китайський вірус змусили стояти в чергах

Про це повідомив телеграм-канал "Веха".

"Браво, держава та алгоритм лікування коронавірусу! Були хрипи, пішли в приватну клініку до терапевта, призначила флюорографію, зробили-показало запалення, приїхали в поліклініку в "Відділ по коронавірусу" в суботу.

Прийом тривав півгодини, сказали здати мазок з понеділка. Приїхали в понеділок, черга з ранку. Знову треба стояти біля кабінету лікаря (який приймає один і кожного пацієнта по 20 хвилин) в коридорі з більш хворими людьми, щоб взяти направлення і здати тест. Не хворів-захворієш!

Браво, МОЗ і зокрема 8 поліклініка! Все як завжди, продумано і чітко!",- обурився харків'янин.

Раніше ми писали, що головний санлікар Харківської області розповіла, наскільки близький Харків до "червоної" зони карантину.

Область потрапить до Червоної зони, якщо протягом останніх двох тижнів кількість нових хворих буде на рівні 3,5 тисяч осіб.

Про це заявила керівник регіонального лабцентру Любов Махота.

"Якщо брати область, цей показник становить 123 (нових випадки – ред.) на 100 000 населення, базовий – 40. А Харків сьогодні має 176,9 на 100 000 населення. Критичний рівень, коли місто може потрапити в червону зону, це 240. Це близько 3500 нових випадків за останні 2 тижні", - говорить Махота.

Крім того, голова Харківської ОДА Олексій Кучер заявив, що Харків вже через тиждень може опинитися в «червоній» карантинній зоні.

До слова, харків'ян готують до "червоної " зони, заява Кучера.

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