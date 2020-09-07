Харьковчанина с подозрением на китайский вирус заставили стоять в очередях

Об этом сообщил телеграм-канал "Веха".

"Браво, государству и алгоритму лечения коронавируса! Были хрипы, пошли в частную клинику к терапевту, назначила флюорографию, сделали- показало воспаление, приехали в поликлинику в "отдел по коронавирусу" в субботу.

Прием длился полчаса, сказали сдать мазок с понедельника. Приехали в понедельник, очередь с утра. Снова надо стоять у кабинета врача (который принимает один и каждого пациента по 20 минут) в коридоре с более больными людьми, чтобы взять направление и сдать тест. Не болел-заболеешь!

Браво, МОЗ и в частности 8 поликлиника! Все как всегда, продуманно и чётко!", - возмутился харьковчанин.

Ранее мы писали, что главный санврач Харьковской области рассказала, насколько близок Харьков к "красной" зоне карантина.

Область попадет в красную зону, если на протяжении последних двух недель количество новых больных будет на уровне 3,5 тысяч человек.

Об этом заявила руководитель регионального лабцентра Любовь Махота.

"Если брать область, этот показатель составляет 123 (новых случая COVID – ред.) на 100 000 населения, базовый – 40. А Харьков сегодня имеет 176,9 на 100 000 населения. Критический уровень, когда город может попасть в красную зону, это 240. Это около 3500 новых случаев за последние 2 недели должно быть", – говорит Махота.

Кроме того, председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер заявил, что Харьков уже через неделю может оказаться в «красной» карантинной зоне.

К слову, харьковчан готовят к "красной" зоне, заявление Кучера.

Как сообщала Politeka, огонь уничтожил село под Харьковом, дома превратились в пепел: есть новая угроза.

Также Politeka писала, что охрана харьковского парка зверски избила студентов, фото.