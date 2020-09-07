У Харкові відбулася акція протесту

Близько 70 осіб зібралися біля пам'ятника Шевченку, вимагаючи розібратися, хто кілька днів тому побив в саду Шевченка двох студентів, і покарати винних.

Крім того, протестувальники вимагали дозволити сидіти на газонах в парках і скверах Харкова, пише "Суспільне".

Люди тримали в руках плакати "Парк - це не зона".

"Хочемо, щоб у справі про побиття студентів були покарані ті, хто це робив. Або ті, хто не діяв", - зазначив співорганізатор заходу Сергій Масалітін .

На акцію вийшли представники охоронного агентства, що обслуговує територію саду. Заступник директора компанії Олег Черкашин розповів, що бачив відео з камер спостереження. Він заявив, що співробітники агентства студентів не били, там були інші люди.

До слова, 7 вересня Великобурлуцький район потрапить до "червоної зони" карантину.

Про це розповів голова Великобурлуцької РДА Василь Сорокін.

"Планується заборонити внутрішнє автобусне сполучення району і роботу розважальних закладів, кафе і барів. Однак обмеження можуть ввести тільки на території Великобурлуцької ОТГ або окремих сіл", - говорить Сорокін.

На його думку, зростання захворюваності пов'язане з початком вступної кампанії.

Кількість випадків коронавірусу у Великобурлуцькому районі з початку пандемії становить 92. 17 з них-за минулу добу.

До слова, у Харкові показали, наскільки ретельно готувалися до приїзду Зеленського.

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