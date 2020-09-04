7 вересня з Харкова почне курсувати ще одна електричка до Козачої Лопані

Про це повідомила прес-секретар регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» Ірина Гаманенко, передає «Місто Х».

За її словами, потяг запустять на прохання пасажирів для підвезення дітей до шкіл.

"З 7 вересня призначається пара приміських поїздів №6014 та №6013. Вони курсуватимуть за маршрутом Харків Пасажирський-Козача Лопань і назад. З Харкова електричка відправляється о 7:36 а прибуває на кінцеву о 8: 43. Зворотно з Козачої Лопані стартує о 9:00, у Харкові вона о 10: 12», - повідомила прес-секретар відомства.

Поїзд ходитиме тільки в робочі дні-з понеділка по п'ятницю.

Крім того, ми писали, що 7 вересня Великобурлуцький район потрапить в "червону зону" карантину.

Про це розповів голова Великобурлуцької РДА Василь Сорокін.

"Планується заборонити внутрішнє автобусне сполучення району і роботу розважальних закладів, кафе і барів. Однак обмеження можуть ввести тільки на території Великобурлуцької ОТГ або окремих сіл", - говорить Сорокін.

На його думку, зростання захворюваності пов'язане з початком вступної кампанії.

Кількість випадків вірусу у Великобурлуцькому районі з початку пандемії становить 92. 17 з них-за минулу добу.

Вогнища вірусу підтверджені у Великому Бурлуку, селах Манцівка і плоске.

До слова, у Харкові показали, наскільки ретельно готувалися до приїзду Зеленського.

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