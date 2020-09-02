Харків'яни більше двох годин очікували приїзд президента України Володимира Зеленського

Про це повідомив телеграм-канал Веха.

"Чекати-значить сильно бажати! Незважаючи на палюче сонце люди масово сходяться до приїзду Президента Зе", - йдеться в повідомленні.

"Вже 2 години стоїмо, чекаємо. Хочемо дочекатися нашого президента", - заявила харків'янка.

До слова, під час робочої поїздки в Харківську область Президент Володимир Зеленський оглянув з вертольота хід реконструкції доріг

Реконструкція державного та місцевого значення в регіоні здійснюється в рамках національної програми "велике будівництво", йдеться на сторінці" офісу Президента України " у Фейсбук.

Українці в коментарях до новини розкритикували дії президента:.

Крім того, у Харкові показали, наскільки ретельно готуються до приїзду Зеленського.

Як повідомляла Politeka, Зеленський екстрено вилітає до Харкова: що відомо про ситуацію.

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