У Харкові активно реконструюють парк Перемоги

Центральну алею парку, розташованого на Салтівці, відкрили в День міста, 23 серпня.

На Youtube-каналі Air Production розмістили ролик, який показує популярне місце відпочинку харків'ян в денний і вечірній час, пише Коментарі.Харків.

Якщо судити по відеозапису, на даний момент комунальники оновили лише центральну алею.

Вона складається з двох паралельних доріжок, а посередині розташована зелена зона і фонтан з боку проспекту Тракторобудівників.

На алеї замінили асфальтове покриття, встановили нові лавочки, змонтували нову систему зливової каналізації та поливу газонів, оновили клумби.

Раніше ми писали, що в Харкові 23 серпня на площі Свободи запрацював найбільший в Україні круглий фонтан за 17 мільйонів гривень.

Харківський мер Геннадій Кернес відкрив фонтан з годинною затримкою, через те, що затримався на відкритті колишнього БТІ.

Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомили у Харківському антикорупційному центрі.

"На відкриття прийшло дуже багато людей. Відсотків 80 знаходяться в сквері без масок. Про дотримання безпечної соціальної дистанції мова взагалі не йде. Тим часом, з 24 серпня — Харків в "помаранчевій" зоні карантину", — розповіли в ХАЦ.

Нагадавши, вандали-підлітки влаштували погром у Харківському сквері.

Як повідомляла Politeka, харківські комунальники прославилися після одного фото.

Також Politeka писала, що харків'янам показали, яким буде зоопарк за мільярди гривень.