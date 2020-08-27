На Харківщині фахівці перевіряють дотримання суб'єктами господарювання регульованих цін на лікарські засоби, які беруть участь у програмі " Доступні ліки"

У липні 2020 року фахівці проаналізували понад 88 700 цін на лікарські засоби, що беруть участь у програмі "Доступні ліки" , які були надані 544 аптечними закладами, передає Depo.Харків.

За результатами моніторингу, в одного суб'єкта господарювання встановлено порушення державної дисципліни, а саме застосування роздрібних цін у розмірах, що перевищують граничні.

Раніше ми писали, що в Харкові слідчі НАБУ викрили директора одного з департаментів Харківської облдержадміністрації на отриманні хабара в розмірі 1,32 мільйона гривень.

Чиновник нібито обіцяв вирішити питання про підключення до мереж "Харківобленерго".

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

"В обмін на гроші чиновник пообіцяв "допомогти" приватному підприємцю вирішити питання з підключенням електроустановок його компанії до електричних мереж. Вартість своїх "послуг" чиновник визначив у 2200 грн за підключення кожного кіловата потужності", - написано в повідомленні.

У ХОДА підтвердили інформацію про затримання.

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