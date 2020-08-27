Посеред окружної дороги зчепилися два водії

За словами очевидців, це сталося в районі виїзду з Харкова в бік Старого Салтова.

На відео з місця подій видно, що прямо на проїжджій частині стоїть кілька машин, а двоє чоловіків б'ють один одного.

Причина конфлікту-невідома.

Раніше ми писали про те, що матч між командами "Status-M" і "ВіЯр" в Харкові завершився масовою бійкою.

На відео, яке опублікував канал Sport Ukraine, проти гравця "Віяра" В'ячеслава Деменського були порушені правила.

Суддя зупинив матч і призначив штрафний удар. Футболіст з "Status-M" почав сперечатися з Деменським і відштовхнув його, за що отримав жовту картку.

Коли він підійшов до арбітра, щоб оскаржити це рішення, на нього налетів гравець з "Віяра" і вдарив його ногою в спину, спровокувавши бійку, в якій взяли участь футболісти двох команд.

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