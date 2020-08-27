Харків знаходиться на шостому місці за кількістю заражень вірусом

За добу в Харківській області Китайський вірус підтвердили у 218 жителів

Це стало відомо з оновлених даних вірусної карти, опублікованої на сайті РНБО.

Крім того, за минулу добу померли п'ять пацієнтів з підтвердженим вірусом. Всього після ускладнень від коронавірусу померли 196 жителів області. Одужали 3094 пацієнти, все ще хворіють - 4912.

Нещодавно ми писали, що з'явилася інформація про те, що лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко підхопила небезпечний вірус, який ось уже понад півроку лютує у світі

Крім Тимошенко, захворіли також і її рідні.

Поки залишається невідомим, за яких обставин Тимошенко, а також її дочка Євгенія з чоловіком Артуром Чечоткіним заразилися китайським вірусом.

Нагадаємо, перша леді України Олена Зеленська, а також семирічний син президента Кирило перехворіли китайським вірусом. Дружина Глави держави після місяця затишшя вперше відгукнулася в соцмережі, розповівши подробиці лікування.

За словами Зеленської, виявлення хвороби в червні цього року стало для неї повною несподіванкою-не було ніяких симптомів. Олена розповіла про три найважчі дні, коли їй було "дійсно дуже погано". Зокрема, у неї моторошно боліла голова і не давав спокою сильний кашель.

Спадкоємець президентського подружжя переніс хворобу куди легше матері.

Нагадавши, харків'яни придумали новий спосіб протистояння вірусу.

Як повідомляла Politeka, лікар Харківської інфекціонки розкрив тривожні відомості про кількість заражених.

Також Politeka писала, що харків'яни наплювали на маски і дистанцію в транспорті.