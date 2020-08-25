Президент України Володимир Зеленський нагородив орденами шість харків'ян до Дня Незалежності України

Нагороди присвоїли за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові досягнення та високий професіоналізм, передає Харків Тудей.

Двох харків'ян відзначили орденами-тенісистку Еліну Світоліну (орден "За заслуги" ІІ ступеня) і голову Харківського відділення громадської організації "Асоціація євреїв - колишніх в'язнів гетто і нацистських концтаборів" Леоніда Шевченка (орден "За заслуги" III ступеня).

Чотирьом жителям Харкова присвоїли звання: заступник директора Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз імені Бокаріуса Елла Сімакова-Ефремян ("Заслужений діяч науки і техніки України"), завідувач відділенням Інституту загальної та невідкладної хірургії імені Зайцева Сергій Сава ("Заслужений лікар України"), головний зварювальник заводу імені Малишева Андрій Рябцев ("Заслужений машинобудівник України") і художник-монументаліст Дмитро Курсін ("заслужений художник України).

Нагадаємо, що в Харкові 23 серпня на площі Свободи заробив найбільший в Україні круглий фонтан за 17 мільйонів гривень.

Харківський мер Геннадій Кернес відкрив фонтан з годинною затримкою, через те, що затримався на відкритті колишнього БТІ.

Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомили у Харківському антикорупційному центрі.

Раніше ми писали, що міністр охорони здоров'я України Максим Степанов повідомив, що Харківська область увійшла до переліку регіонів з широким поширенням китайського вірусу.

"Тобто, це ті регіони в яких загалом на всій території області був перевищений показник захворюваності нововиявлених хворих 40 на 100 тисяч населення за 14 днів. І потім на території кожного з цих регіонів були визначені конкретні райони або міста в яких встановлювався різний рівень небезпеки, буде встановлено", - розповів Степанов.

Нагадавши, вандали-підлітки влаштували погром у Харківському сквері.

Як повідомляла Politeka, харківські комунальники прославилися після одного фото.

Також Politeka писала, що харків'янам показали, яким буде зоопарк за мільярди гривень.