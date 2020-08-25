На Харківщині помітили незвичайне для нас природне явище-піщаний смерч
Стихію зняли на відео в Ізюмі очевидці, передає Telegram-канал "Труха".
"В Ізюмі спостерігається незвичайне явище: торнадо з піску. 2020, може вистачить вже?!"- йдеться у підписі під відео.
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Нагадаємо, що в Харкові 23 серпня на площі Свободи запрацював найбільший в Україні круглий фонтан за 17 мільйонів гривень.
Харківський мер Геннадій Кернес відкрив фонтан з годинною затримкою, через те, що затримався на відкритті колишнього БТІ.
Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомили у Харківському антикорупційному центрі.
"На відкриття прийшло дуже багато людей. Відсотків 80 знаходяться в сквері без масок. Про дотримання безпечної соціальної дистанції мова взагалі не йде. Тим часом, з 24 серпня — Харків в "помаранчевій" зоні карантину", — розповіли в ХАЦ.
Раніше ми писали, що в Харкові пройшов автопробіг до Дня Незалежності України.
Він зібрав близько 10 машин, які проїхалися по центру міста з прапорами України.
Стартував пробіг з площі Свободи, деякі водії приїхали у вишиванках.
Колона пройшла за маршрутом вул.Свободи - Держпром - пр. Науки до Ботанічного саду - пр. Науки до Держпрому - ст. м. "університет" - вул. Сумська - стела на пл. Конституції.
Нагадавши, вандали-підлітки влаштували погром у Харківському сквері.
Як повідомляла Politeka, харківські комунальники прославилися після одного фото.
Також Politeka писала, що харків'янам показали, яким буде зоопарк за мільярди гривень.