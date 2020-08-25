У Харкові пройшов автопробіг до Дня Незалежності України

Як повідомляє" Суспільне", він зібрав близько 10 машин, які проїхалися по центру міста з прапорами України.

Стартував пробіг з площі Свободи, деякі водії приїхали у вишиванках.

Колона пройшла за маршрутом вул.Свободи - Держпром - пр. Науки до Ботанічного саду - пр. Науки до Держпрому - ст. м. "Університет" - вул. Сумська - стела на пл. Конституції.

Раніше ми писали, що в Харкові 23 серпня на площі Свободи запрацював найбільший в Україні круглий фонтан за 17 мільйонів гривень.

Харківський мер Геннадій Кернес відкрив фонтан з годинною затримкою, через те, що затримався на відкритті колишнього БТІ.

Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомили у Харківському антикорупційному центрі.

"На відкриття прийшло дуже багато людей. Відсотків 80 знаходяться в сквері без масок. Про дотримання безпечної соціальної дистанції мова взагалі не йде. Тим часом, з 24 серпня — Харків в "помаранчевій" зоні карантину", — розповіли в ХАЦ.

До слова, "сухий" фонтан зробили в Італії спеціально для Харкова, повідомила міська рада.

Він буде складається з семи конструктивно-технологічних кілець, в каналах яких встановлені розподільні сопла і світлодіодні лампи. Форма фонтану кругла, Розмір чаші зовні - 18,5 м, площа поверхні "водного дзеркала" — 274 кв. м, висота струменів — від 2,2 до 5 5 м.

Діаметр конструкції становить 36 метрів. Монтажні роботи велмсь під контролем італійських фахівців.

Нагадавши, вандали-підлітки влаштували погром у Харківському сквері.

Як повідомляла Politeka, харківські комунальники прославилися після одного фото.

Також Politeka писала, що харків'янам показали, яким буде зоопарк за мільярди гривень.