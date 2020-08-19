Стало відомо, який оклад отримує мер Харкова і топ-чиновники міськради
Про це йдеться у відповіді Харківської міської ради на запит "Українських Новин".
Оклад голови Харківської міської ради Геннадія Кернеса в липні склав 16 940 гривень.
Оклад голови Харківської міської ради Геннадія Кернеса, який задекларував 20 мільйонів гривень доходу, в липні склав 16 940 гривень.
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Оклад заступника міського голови — керуючий справами виконавчого комітету міської ради Тетяни Чечетової-Терашвілі, заступника з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення Світлани Горбунової-Рубан, заступник з питань сім'ї, молоді та спорту Костянтина Лобойченко, заступника з питань правового забезпечення Марини Стаматіної, заступника з питань містобудування, архітектури та земельних відносин Тетяни Овіннікової, заступника з питань житлово-комунального господарства Андрія Руденка, заступника з питань інфраструктури міста Євгена Водовоза, заступника з питань цифровий трансформації Олега Дробота склав 14,2 тис. гривень.
При цьому Харківська міськрада відмовилася повідомити повний розмір зарплати з надбавками.
Раніше ми писали, то колишній нардеп Михайло Добкін публічно підтримав дії Олександра Лукашенка в Білорусі.
Крім того, український політик виправдав дії білоруських силовиків, які жорстоко розганяли протести проти влади.
Про це він заявив в ефірі свого YouTube-каналу.
Добкін заявив, що жорсткі заходи влади і правоохоронців нібито дозволили врятувати державу від зовнішнього управління "Те, що в Білорусі не спалахнуло, як суха трава від кинутого сірника, – велика заслуга Лукашенка. Подобається це чиїмось вухам, не подобається, але він готувався до цієї ситуації давно і заздалегідь. Він вивчав досвід негативний моєї рідної України. Він напевно вивчав досвід тих держав, де проходили "кольорові" революції. Я підтримую дії білоруської влади, спрямовані на збереження держави", – висловився політик.
Нагадавши, Добкін насмішив мережу передвиборчим роликом.
Як повідомляла Politeka, "двійника" Михайла Добкіна знайшли в Росії.
Також Politeka писала, що скандальний Добкін засвітився із забороненим символом на грудях:"буде завжди".