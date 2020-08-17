У Харкові очікується посилення карантину
З вечора 17 серпня в Харкові і ряді районів Харківської області очікується введення нових карантинних обмежень, передає Об'єктив.
Серед них-обмеження автоперевезень, носіння маски в громадських місцях і транспорті, обмеження масових заходів.
До слова, що в "жовту" зону потрапили Харків, а також Богодухівський, Валківський, Золочівський, Краснокутський, Нововодолазький, Первомайський і Чугуївський райони області.
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Нагадаємо, що 12 серпня Кабмін змінив критерії визначення карантинних зон.
Так, якщо раніше рівень загрози визначали за чотирма показниками (кількість ліжок, кількість випадків, кількість тестувань і динаміка зростання кількості випадків), то зараз рівень буде визначатися трьома показниками: заповненість ліжок, рівень тестування і третій показник, який ввели замість двох - це рівень нових хворих в адміністративно-територіальній одиниці на 100 тисяч населення - тобто за 14 днів нові випадки на 100 тисяч населення.
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