У Харкові очікується посилення карантину

З вечора 17 серпня в Харкові і ряді районів Харківської області очікується введення нових карантинних обмежень, передає Об'єктив.

Серед них-обмеження автоперевезень, носіння маски в громадських місцях і транспорті, обмеження масових заходів.

До слова, що в "жовту" зону потрапили Харків, а також Богодухівський, Валківський, Золочівський, Краснокутський, Нововодолазький, Первомайський і Чугуївський райони області.

Нагадаємо, що 12 серпня Кабмін змінив критерії визначення карантинних зон.

Так, якщо раніше рівень загрози визначали за чотирма показниками (кількість ліжок, кількість випадків, кількість тестувань і динаміка зростання кількості випадків), то зараз рівень буде визначатися трьома показниками: заповненість ліжок, рівень тестування і третій показник, який ввели замість двох - це рівень нових хворих в адміністративно-територіальній одиниці на 100 тисяч населення - тобто за 14 днів нові випадки на 100 тисяч населення.

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