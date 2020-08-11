Зловмисники вирубали ліс на Харківщині на суму 120 тис. гривень
Про це повідомили в поліції Харківської області.
З 6 червня по 7 червня 30-річний житель міста Балаклія спільно з 20 і 30-річними чоловіками зрубали 18 сосен у лісі на території Балаклійського лісництва, передає Об'єктив.
Зрубані дерева вони перевезли на автомобілі, який належить одному з учасників вказаної події, в пилорами для їх подальшої переробки.
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Чоловікам загрожує від 5 до 7 років позбавлення волі, одному з підозрюваних було накладено арешт на суму понад 80 000 гривень.
До слова на Харківщині пацієнтів з китайським вірусом почала приймати обласна дитяча лікарня - "доросла" переповнена.
"Ранок починається не з кави. Диспансер і обл інф.(22я) заповнені.
Реанімації під зав'язку. Вчора ввечері інфекційна перевела частину пацієнтів в дитячу інф., в палати з киснем.
На ранок у дорослої було 242 пацієнта, в диспансері 85. Який місяць поспіль, лікарі ведуть справжній бій. Цінуйте їх працю! Дотримуйтесь елементарних норм соціальної дистанції", - пише у Фейсбук радник голови в Харківській обласній держадміністрації Наталія Попова.
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