На Харківщині вогнеборці ліквідували вогонь на сіннику
Як повідомили в Головному управлінні ДСНС України в Харківській області, 10 серпня надійшла інформація про пожежу в селі Огульці Валківського району, передає Depo.Харків.
На місце події негайно виїхали рятувальники - на території приватного будинку вогнем було охоплено дерев'яну господарську споруду площею 60 кв.м, в якій зберігалося близько 12,5 тонн сіна в тюках.
О 15:25 пожежу локалізували, о 19: 00 – повністю усунули. Причина її виникнення встановлюється.
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Про це сказав перший заступник Харківського міського голови Ігор Терехов.
«Для нас це вкрай важливо, щоб ми стабілізували ситуацію в Харкові. Нам потрібно вживати жорстких заходів до нічних клубів і перевізників у разі, якщо вони порушують карантинні обмеження. І тут зобов'язані діяти правоохоронні органи, інакше ми не зупинимо цей процес.
Що стосується метрополітену, то це основний перевізник, і ми не бачимо ніяких передумов для закриття метро. Ми виконуємо всі вимоги, які повинні, і просимо підключитися до контролю всіх, хто зобов'язаний його здійснювати", - підкреслив Ігор Терехов.
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