Прес-секретар прокуратури Харківської області міг брати участь у серпні 2014 року у відомому з'їзді молодих прихильників президента РФ Путіна

Таку інформацію оприлюднив на своїй сторінці у Facebook головний редактор видання Newsroom Павло Федосенко, передає Обозреватель.

На фото зафіксовано посвідчення № 7, видане Дмитру Чубенку як "депутату парламенту Селігера 2014".

"Селігер - це форум юних путіністів в Росії. Серпень 2014 – це оборона ДАП і початок Іловайської трагедії. Дмитро Чубенко-це новий прес-секретар обласної прокуратури. Селфі з Жириновським викладаємо - чи вистачить цього?"- написав і Федосенко.

Раніше ми писали, що в Харкові працівники заводу провели акцію протесту через невиплату зарплати.

Як повідомляють очевидці в соціальних мережах, люди зібралися біля одного з цехів.

За словами працівників, середня зарплата по заводу становить 4-6 тис. грн., накопичилася заборгованість за минулі роки.

У той же час, постійно йдуть відвантаження продукції з різних цехів, люди затримуються, щоб відправити підшипники замовникам. Одна з працівниць заявила, що на роботу вони вийдуть, тільки якщо їм погасять заборгованість по зарплаті.

"Я пропоную вийти на роботу і працювати, отримуючи місячну зарплату і частково гасити борг", - сказав президент АТ "УПЕК" Анатолій Гіршфельд.

Нагадавши, харків'яни придумали новий спосіб протистояння вірусу.

Як повідомляла Politeka, лікар Харківської інфекціонки розкрив тривожні відомості про кількість заражених.

Також Politeka писала, що харків'яни наплювали на маски і дистанцію в транспорті.