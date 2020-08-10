Фрагменти листування підозрюваної в розчленуванні дочки під Харковом з'явилися в мережі

Як повідомляє Telegram-канал "Харків Life", чотири фрагменти з різних листувань, долучених до справи П'янової викликають інтерес.

Березень 2020 року-Тетяна спілкується з подругою з приводу дочки Христини. Брат Тетяни спілкується зі слідчим, заявляючи, що вбивство її дочки було скоєно кимось у сестри на очах, тому у неї "з'їхав дах". Брат і слідчий спілкуються з приводу колишнього чоловіка Тетяни, який погрожував їй (вона неодноразово викликала поліцію). "У Тані немає такої сили, щоб відрізати голову, і немає такої ненависті і жорстокості. Просто по її в даний момент неадекватності роблять у всьому винною", - пише родич. Міркування про дивні моменти, які відбувалися в період вбивства, і про потрапившого на камери невідомого чоловіка, якого не допитали.

Раніше ми писали, що фото скупчення автомобілів швидкої допомоги біля Харківської обласної інфекційної лікарні з'явилося в мережі.

Наталія Попова розмістила пост у Фейсбуці на сторінці пабліку "жити в Харкові", в якому подякувала лікарям і опублікувала фото швидких біля харківської лікарні.

"День, який не оцінять багато. Адже це не торкнулося їх сімей. Це не зйомки відео для реклами або новин. Це не постановка.

Це відпочинок на пляжі, в клубах, походи в кіно і маски, які в місті давно не "модно носити". Хлопці справляються! Спасибі всім хто допомагає", - написала Наталія Попова.

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