Фото скупчення автомобілів швидкої допомоги біля Харківської обласної інфекційної лікарні з'явилося в мережі

Як передає Politeka.net, Наталія Попова розмістила пост у Фейсбуці на сторінці пабліку "Жити в Харкові", в якому подякувала лікарям і опублікувала фото швидких біля харківської лікарні.

"День, який не оцінять багато. Адже це не торкнулося їх сімей. Це не зйомки відео для реклами або новин. Це не постановка.

Це відпочинок на пляжі, в клубах, походи в кіно і маски, які в місті давно не "модно носити". Справляються! Спасибі всім хто допомагає", - написала Наталія Попова.

До слова, Харків опинився в кінці рейтингу європейських міст за вартістю життя

Укладачі рейтингу при складанні врахували вартість споживчих товарів, ціну на оренду житла, середній чек в ресторанах, вартість основних продуктів. Порівняння цін відбувалося з Нью-Йорком (США), якому присвоїли 100 балів.

Так, за даними Numbeo, найдорожчим для проживання містом став Цюріх зі 130 балами, за ним – Лугано, Базель, Женева, Лозанна (всього міста - Швейцарія). Париж на 13-му місці, Лондон розмістився на 23-му.

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