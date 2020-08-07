Чоловік запевняв, що у нього є квиток

Рейс Харків-Рахів не обійшовся без пригод

На одній зі станцій у вагон складу проник чоловік, який вирішив покататися без квитка, передає Pavlovskynews.

"Заєць" був у нетверезому стані, тому відразу привернув до себе увагу провідників.

Ледве утримуючись на ногах, він переконував, що електронний квиток у нього все ж є. Коли він зрозумів, що спроби переконати працівників ж\д в наявності квитка закінчилися, він спробував задушити одного з провідників.

Терпіти чоловіка не стали-зловмисника скрутили і через 15 хвилин його затримала поліція.

На железной дороге очередной инцидент. На этот пьяный «заец» атаковал проводника, подробнее - https://t.me/joinchat/AAAAAEs2DrjBFfYHcsecJQ Неприятная поездка ожидала железнодорожников, обслуживавших рейс Харьков-Рахов. На одной из станций в вагон состава проник мужчина, решивший прокатиться без билета. Учитывая его нетрезвое состояние, появление нового пассажира не осталось без внимания проводников. Однако «заец» не сдавался: еле удерживаясь на ногах, он убеждал, что электронный билет у него все же есть. Исчерпав все попытки, он решил проявить агрессию – попытался задушить одного из проводников. Итог: злоумышленника скрутили и через 15 минут его задержала полиция. Из-за инцидента отправка поезда была задержана. PavlovskyNEWS Gepostet von Pavlovsky News am Donnerstag, 6. August 2020

Раніше ми писали, то пристрасті навколо тендеру на закупівлі китайських поїздів для харківського метрополітену розгорілися в Харкові з новою силою.

Цього разу український виробник, який брав участь у конкурсі на поставку поїздів, Крюківський вагонобудівний завод, звинуватив Харківську владу в тому що вони надали неправдиву інформацію, повідомивши, що Європейський інвестиційний банк затвердив рішення Харківського метрополітену про переможця тендеру.

За інформацією підприємства, в банку підкреслили, що участь фінустанови в розгляді процедури закупівель обмежується тільки перевіркою виконання умов фінансування.

«А повну відповідальність за процедуру закупівель в рамках проекту несе замовник — Харківський метрополітен», – заявили в Європейському інвестиційному банку.

Нагадавши, сім'я головного "дорожника" Харкова обзавелася особняком в Іспанії.

Як повідомляла Politeka, вандали додали роботи комунальникам перед відкриттям метро.

Також Politeka писала, що харків'янам показали, як виглядає безкоштовне лікування від вірусу з Китаю.