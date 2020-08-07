Рейс Харків-Рахів не обійшовся без пригод
На одній зі станцій у вагон складу проник чоловік, який вирішив покататися без квитка, передає Pavlovskynews.
"Заєць" був у нетверезому стані, тому відразу привернув до себе увагу провідників.
Ледве утримуючись на ногах, він переконував, що електронний квиток у нього все ж є. Коли він зрозумів, що спроби переконати працівників ж\д в наявності квитка закінчилися, він спробував задушити одного з провідників.
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Раніше ми писали, то пристрасті навколо тендеру на закупівлі китайських поїздів для харківського метрополітену розгорілися в Харкові з новою силою.
Цього разу український виробник, який брав участь у конкурсі на поставку поїздів, Крюківський вагонобудівний завод, звинуватив Харківську владу в тому що вони надали неправдиву інформацію, повідомивши, що Європейський інвестиційний банк затвердив рішення Харківського метрополітену про переможця тендеру.
За інформацією підприємства, в банку підкреслили, що участь фінустанови в розгляді процедури закупівель обмежується тільки перевіркою виконання умов фінансування.
«А повну відповідальність за процедуру закупівель в рамках проекту несе замовник — Харківський метрополітен», – заявили в Європейському інвестиційному банку.
Нагадавши, сім'я головного "дорожника" Харкова обзавелася особняком в Іспанії.
Як повідомляла Politeka, вандали додали роботи комунальникам перед відкриттям метро.
Також Politeka писала, що харків'янам показали, як виглядає безкоштовне лікування від вірусу з Китаю.