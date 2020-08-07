Дуже потрібно продовжувати курс лікування, на який у Катерини немає грошей

Учасниця АТО Катерина Коршик (Стандартнюк) багаторазово рятувала поранених воїнів на Донбасі і ризикувала своїм життям

Сьогодні дівчина мужньо бореться з важкою хворобою, передає Обозреватель.

Катерина жила в Луганській області. У 2015 Катя пішла в армію.

Можливо, сильний стрес" запустив " у Каті розсіяний склероз. Вона бачила страждання поранених і бійців, які вмирали і пропускала все через себе.

Катерина бореться з хворобою. Повністю вилікуватися від розсіяного склерозу не можна, але, щоб не опинитися в інвалідному кріслі, їй дуже потрібно продовжувати курс лікування, на який у неї немає грошей.

Катерині Коршик необхідно зібрати кошти на дороге лікування.

Необхідно встигнути купити до вересня два флакони препарату" Окревус " (Ocrevus), це приблизно 230 000 гривень.

Якщо ви можете допомогти дівчині зібрати кошти на це життєво необхідне лікування, публікуємо реквізити.

5168 7427 2701 3710 Коршик Катерина Юріївна (карта Приватбанку).

Сторінка Каті в Фейсбук.

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Якщо хто хоче дізнатися детальніше, то телефонуйте (тел. 0967636741) або пишіть.

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