У Харкові помер 39-річний чоловік, у якого діагностували китайський вірус

Під час лікування у пацієнта стався інсульт, але швидка нібито цілий день возила його по місту в пошуках профільної лікарні.

Про це у Facebook розповів блогер Олександр Ружанський.

За його словами, чоловіка госпіталізували в лікарню №22 з COVID-19 і високою температурою, а ще через кілька днів стався важкий інсульт.

Так як даний медзаклад не є профільним в лікуванні інсультів, то пацієнта вирішили перевезти в іншу лікарню.

"На спеціалізованій швидкій (для заражених ковідом, а не для інсультників і сердечників) його привезли спочатку в одну харківську лікарню. (А питання медичної допомоги при інсульті – це зазвичай питання максимум декількох годин). Він ще був у свідомості і дихав самостійно. У цій лікарні хлопця приймати відмовилися, тому що у нього COVID-19! Після невдачі в першій лікарні, хлопця повезли ще в одну харківську лікарню... Але і в цій лікарні його теж приймати відмовилися (хоча можливість і умови були)... Тому що хлопець з райцентру області, а це лікарня Міська, і його треба везти в цей райцентр", – розповів Ружанський.

За його словами, лікарів умовляли прийняти пацієнта, проте вони все одно відмовилися, тоді організм хворого без необхідного медичного втручання практично не витримав, хлопець втратив свідомість і впав у кому прямо в машині швидкої.

До слова, в МОЗ озвучили нововведення в питанні виклику швидкої допомоги.

Всі виклики тепер будуть ділити на чотири категорії, в залежності від стану хворого і необхідної швидкості надання йому першої допомоги.

Від категорії буде залежати і час приїзду медиків.

Перша категорія-це критичні випадки, які вимагають негайного реагування та втручання. Наприклад, при ознаках клінічної смерті, обструкції дихальних шляхів, політравмах і так далі. У цьому випадку швидка приїде протягом 10 хвилин.

Друга категорія-екстрені виклики при потенційно серйозних станах, які вимагають швидкої оцінки та невідкладної допомоги. Швидка приїде протягом 20 хвилин.

Третя категорія - це не екстрені виклики, коли прямої загрози життю пацієнта немає, але потрібна медична допомога. Тут мова може йти, наприклад, про загострення хронічних захворювань. В такому випадку пацієнти будуть направлятися у відповідні поліклініки, де їм буде надаватися первинна допомога

Четверта категорія не вимагає виїзду швидкої допомоги, а отримати всю необхідну інформацію та консультацію пацієнт зможе по телефону або у сімейного лікаря.

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