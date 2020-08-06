У селищі Мала Данилівка Харківської області чоловік погрожуючи ножем, забрав гроші, які були в приватному будинку

Про це повідомили в прес-службі Національної поліції України.

Зловмисник заволодів 5 млн грн, $60 тис., €35 тис. і гаманцем няні, яка в цей час була в будинку з двомісячною дитиною, зазначено в повідомленні.

Наразі відомо, що вирішується питання про кваліфікацію події за Кримінальним кодексом України.

Поліція звертається до всіх, хто має будь-яку інформацію про дану подію, повідомити її на спецлінію 102.

Крім того, ми писали, що в Харківській області сплячого чоловіка пограбували на вокзалі.

Інцидент стався на залізничній станції «Лозова», передає єдиний судовий реєстр.

Випадковий перехожий побачив, як до лавочки на якій спав чоловік підійшов незнайомець і попросив випити Пиво, що стояло поруч. Переконавшись напевно, що чоловік спить, злодюжка спритно витягнув мобільник з кишені і пішов.

Днями Лозівський міськрайонний суд покарав його 3 роками випробувального терміну і зобов'язав погасити 800 гривень судових витрат.

Крім того, ми писали, що в Харкові розшукують чоловіка, який залишив дитину без дорогого і дефіцитного ліки.

Там же опублікували знімок передбачуваного злодія, якого зафіксували камери відеоспостереження.

"Вчора на парковці "Рост" на Клочківській з Машини Ніссан кашкай громадянин вкрав ліки для дитини. Заява написана, але результатів від поліції немає. Може, хто знає цього уб * * ка і допоможе знайти. Ліки дуже дорогі і в Україні такого немає. Дякую. 0677151692», – йдеться в повідомленні.

Нагадавши, на Харківщині пенсіонерка "позолотила" ручку шахрайкам на тисячі доларів.

Як повідомляла Politeka, у Харкові троє хлопців вчинили наліт на магазин серед білого дня.

Також Politeka писала, що кишенькові злодії влаштували полювання на харків'ян у центрі міста.