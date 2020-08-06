Харківська область не готова до послаблення карантину

Про це повідомили в прес-службі МОЗ України.

Сьогодні, 6 серпня, завантаженість ліжок у лікарнях становить 24,3% (норма — менше 50%). Охоплення населення тестуванням-60,17 на 100 тисяч населення (критерій МОЗ — не менше 24 на 100 тисяч).

Рівень виявлення хворих — 16,08% (норма-менше 11%). Динаміка захворюваності в Харкові 49,75% (норма — менше 10%).

Крім того ми писали, що в харківських лікарнях, які приймають пацієнтів з китайським вірусом, закінчуються вільні ліжка.

У Харківському обласному диспансері радіаційного захисту зараз перебувають 59 хворих на СОVID, в обласній інфекційній лікарні-242 пацієнти з вірусом і підозрою.

За словами директора Харківської обласної інфекційної лікарні Павла Нартова, вранці 4 серпня в реанімації залишилися вільними 2 з 12 місць.

До слова, в Харкові з'явився підозрілий тип, який ходить по під'їздах і перевіряє чи закриті двері квартир

Також, в повідомленні йдеться, що чоловік ходить не один, а з напарником. Але він на камеру не потрапив.

"Будьте обережні! Цей чоловік ходив по ЖК Дует смикав ручки, з ним ще був хлопець в панамці, але його на камері не видно. Також його помічали в ЖК на Масельського",- написав автор.

Нагадавши, харків'яни придумали новий спосіб протистояння вірусу.

Як повідомляла Politeka, лікар Харківської інфекціонки розкрив тривожні відомості про кількість заражених.

Також Politeka писала, що харків'яни наплювали на маски і дистанцію в транспорті.