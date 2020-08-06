Харківська область не готова до послаблення карантину
Про це повідомили в прес-службі МОЗ України.
Сьогодні, 6 серпня, завантаженість ліжок у лікарнях становить 24,3% (норма — менше 50%). Охоплення населення тестуванням-60,17 на 100 тисяч населення (критерій МОЗ — не менше 24 на 100 тисяч).
Рівень виявлення хворих — 16,08% (норма-менше 11%). Динаміка захворюваності в Харкові 49,75% (норма — менше 10%).
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Крім того ми писали, що в харківських лікарнях, які приймають пацієнтів з китайським вірусом, закінчуються вільні ліжка.
У Харківському обласному диспансері радіаційного захисту зараз перебувають 59 хворих на СОVID, в обласній інфекційній лікарні-242 пацієнти з вірусом і підозрою.
За словами директора Харківської обласної інфекційної лікарні Павла Нартова, вранці 4 серпня в реанімації залишилися вільними 2 з 12 місць.
До слова, в Харкові з'явився підозрілий тип, який ходить по під'їздах і перевіряє чи закриті двері квартир
Також, в повідомленні йдеться, що чоловік ходить не один, а з напарником. Але він на камеру не потрапив.
"Будьте обережні! Цей чоловік ходив по ЖК Дует смикав ручки, з ним ще був хлопець в панамці, але його на камері не видно. Також його помічали в ЖК на Масельського",- написав автор.
Нагадавши, харків'яни придумали новий спосіб протистояння вірусу.
Як повідомляла Politeka, лікар Харківської інфекціонки розкрив тривожні відомості про кількість заражених.
Також Politeka писала, що харків'яни наплювали на маски і дистанцію в транспорті.