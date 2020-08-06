Вранці 6 серпня президент Володимир Зеленський приземлився в аеропорту Харкова

Після цього глава держави на вертольотах відправиться в зону проведення ООС, переде depo.ua.

Поїздка Зеленського на Донбас буде одноденною, сьогодні ж він повернеться через Харків до столиці.

Відомо, що поки не заплановано ніяких заходів за участю президента України в Харкові.

До слова, мер Харкова Геннадій Кернес збирається обиратися на третій термін, тому проводить активну передвиборчу кампанію.

Харків'яни вже звиклися, що реклама від мера зараз скрізь по місту, починаючи листівками і закінчуючи білбордами.

Але цього разу скласти конкуренцію в кількості реклами Кернесу вирішив голова ХОДА Олексій Кучер.

На фото можна помітити, як Кучер вирішив орендувати під свою виборну рекламу, якомога більше білбордів і цим "утер" ніс Кернесу, адже з чотирьох рекламних щитів три з рекламою від Кучера.

"Більше і нікуди грошей витрачати, як тільки на себе, коханого", " краще б лікарні до розуму довели. А то один перед іншим випендрюється. За життя людей треба думати, і піклується про людей. Подумайте гарненько наші доблесні керівники міста і області", " Гроші платників податків нехило витрачаються губернатором....",- пишуть харків'яни в коментарях.

Нагадавши, харків'яни придумали новий спосіб протистояння вірусу.

Як повідомляла Politeka, лікар Харківської інфекціонки розкрив тривожні відомості про кількість заражених.

Також Politeka писала, що харків'яни наплювали на маски і дистанцію в транспорті.