Вранці 6 серпня президент Володимир Зеленський приземлився в аеропорту Харкова
Після цього глава держави на вертольотах відправиться в зону проведення ООС, переде depo.ua.
Поїздка Зеленського на Донбас буде одноденною, сьогодні ж він повернеться через Харків до столиці.
Відомо, що поки не заплановано ніяких заходів за участю президента України в Харкові.
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До слова, мер Харкова Геннадій Кернес збирається обиратися на третій термін, тому проводить активну передвиборчу кампанію.
Харків'яни вже звиклися, що реклама від мера зараз скрізь по місту, починаючи листівками і закінчуючи білбордами.
Але цього разу скласти конкуренцію в кількості реклами Кернесу вирішив голова ХОДА Олексій Кучер.
На фото можна помітити, як Кучер вирішив орендувати під свою виборну рекламу, якомога більше білбордів і цим "утер" ніс Кернесу, адже з чотирьох рекламних щитів три з рекламою від Кучера.
"Більше і нікуди грошей витрачати, як тільки на себе, коханого", " краще б лікарні до розуму довели. А то один перед іншим випендрюється. За життя людей треба думати, і піклується про людей. Подумайте гарненько наші доблесні керівники міста і області", " Гроші платників податків нехило витрачаються губернатором....",- пишуть харків'яни в коментарях.
Нагадавши, харків'яни придумали новий спосіб протистояння вірусу.
Як повідомляла Politeka, лікар Харківської інфекціонки розкрив тривожні відомості про кількість заражених.
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