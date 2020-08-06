У Печенізькому водосховищі, де часто відпочивають харків'яни, виявили кишкову паличку
У регіональному лабораторному центрі розповіли, що під час перевірки води, взятої на пляжі в селищі Печеніги, в літрі рідини нарахували 21 000 лактопозитивних бактерій (при нормі 5 000 шт), передає Місто Х.
Купатися у водоймі в межах селища лікарі не рекомендують.
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Крім того ми писали, що в харківських лікарнях, які приймають пацієнтів з китайським вірусом, закінчуються вільні ліжка.
У Харківському обласному диспансері радіаційного захисту зараз перебувають 59 хворих на СОVID, в обласній інфекційній лікарні-242 пацієнти з вірусом і підозрою.
За словами директора Харківської обласної інфекційної лікарні Павла Нартова, вранці 4 серпня в реанімації залишилися вільними 2 з 12 місць.
Раніше ми розповідали про те, що в Харкові чоловіка з бронхіальною астмою оштрафували на 17 тисяч за те, що він знаходився біля поліклініки без маски. Всі пояснення суд проігнорував і постановив, що порушник карантину повинен сплатити не тільки штраф, а й судові витрати в сумі 420 гривень з копійками.
Нагадаємо, харків'яни придумали новий спосіб протистояння вірусу.
Як повідомляла Politeka, лікар Харківської інфекціонки розкрив тривожні відомості про кількість заражених.
Також Politeka писала, що харків'яни наплювали на маски і дистанцію в транспорті.