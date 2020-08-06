В Печенежском водохранилище, где часто отдыхают харьковчане, обнаружили кишечную палочку

В региональном лабораторном центре рассказали, что во время проверки воды, взятой на пляже в поселке Печенеги, в литре жидкости насчитали 21 000 лактопозитивных бактерий (при норме 5 000 шт), передает Город Х.

Купаться в водоеме в пределах поселка врачи не рекомендуют.

Кроме того мы писали, что в Харьковских больницах, которые принимают пациентов с китайским вирусом, заканчиваются свободные койки.

В Харьковском областном диспансере радиационной защиты сейчас находятся 59 больных СОVID, в областной инфекционной больницы — 242 пациента с вирусом и подозрением.

По словам директора Харьковской областной инфекционной больницы Павла Нартова, утром 4 августа в реанимации остались свободными 2 из 12 мест.

Ранее мы рассказывали о том, что в Харькове мужчину с бронхиальной астмой оштрафовали на 17 тысяч за то, что он находился возле поликлиники без маски. Все пояснения суд проигнорировал и постановил, что нарушитель карантина должен оплатить не только штраф, но и судебные расходы в сумме 420 гривен с копейками.

Напомним, харьковчане придумали новый способ противостояния вирусу.

Как сообщала Politeka, врач харьковской инфекционки раскрыл тревожные сведения о числе зараженных.

Также Politeka писала, что харьковчане наплевали на маски и дистанцию в транспорте.