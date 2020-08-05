Жителі селища Жуковського, що в Харкові, масово скаржаться на відсутність гарячої води в будинках протягом останніх трьох місяців

Як повідомляє Politeka.net, величезна кількість скарг та звернень мешканців Київського району, а саме з вулиці Продольної, не дають жодного результату.

Відомо також, що 5 серпня в частині будинків Харкова тимчасово припинять водопостачання, про це повідомили в прес-службі КП "Харківводоканал".

У КП повідомляють, що відключення відбудуться через проведення ремонтно-відновлювальних робіт. Водопостачання тимчасово припинять у дев'яти районах Харкова: Новобаварському районі, Індустріальному районі, Московському районі, Немишлянскому районі, Основ'янському районі, Слобідському районі, Холодногірському районі, Шевченківському районі.

Нагадаємо, на Харківщині з приходом літа комунальники почали відключати воду для проведення ремонтних робіт і підготовки опалювальної системи до наступного сезону. Однак не все проходить гладко, і жителі Харкова скаржаться на занадто повільний темп робіт.

Як виявилося на проспекті Перемоги 72-В вирили величезну яму ще 1 червня, і вона так і залишилася стояти. При цьому в будинках немає гарячої води.

Нагадаємо, що влада вирішила "промовчати" про трагедію з комунальниками в Харкові.

Як повідомляла Politeka, харків'яни потрапили в пастку комунальників.

Також Politeka писала, що НП на очисних спорудах в Харкові обростає подробицями.