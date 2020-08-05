Харківський метрополітен планує закупити поїзда китайського виробництва за європейські кредити
Про це на своїй сторінці в Facebook написав харківський депутат Олександр Бакумов.
Нардеп заявив, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль дав розпорядження перевірити результати тендеру на поставку метропоїздів в Харків, який виграла китайська компанія CRRC Тапдѕһап.
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Бакумов підкреслив, що якби здійснив поставку український виробник, то це дало б роботу 1100 громадянам, забезпечило 8 млн євро податків і зборів у бюджет і фонди, а також заощадило б 2,1 млн євро видатків по безробіттю.
Крім цього, Харків б заощадив 4,4 млн євро на ввізне мито і тому подібне.
У мережі харків'яни негативно сприйняли новину, люди обурені тим, що у них забирають роботу:
"Боже мій, ми самі можемо все робити, навіщо нам потрібні китайці? Які до біса тендери та коли ж нажеруться наші можновладци? Дайте нам просто працювати і годувати свої сім'ї. А китайці вони ж як таргани, від них потім просто не позбутися", " Хто отримав хороший відкат. От і все. А на рабоие міс та податки і тд йому нас..... ь", " Я не нацистка але чесне слово ДІСТАЛИ вже ці китайці ,в'єтнамці,корейці.Нехай працюють у себе на батьківщині", "А своїх на смітник, все ясно як божий день, це про нас піклуються, навіщо вам виживать..".
Нагадаємо, сім'я головного "дорожника" Харкова обзавелася окремо в Іспанії.
Як повідомляла Politeka, вандали додали роботи комунальникам перед відкриттям метро.
Також Politeka писала, що харків'янам показали, як виглядає безкоштовне лікування від вірусу з Китаю.