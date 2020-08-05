У Харкові з'явився підозрілий тип, який ходить по під'їздах і перевіряє чи закриті двері квартир

Про можливого домушника повідомили очевидці у групі "Х**вий Харків".

Також, в повідомленні йдеться, що чоловік ходить не один, а з напарником. Але він на камеру не потрапив.

"Будьте обережні! Цей чоловік ходив по ЖК Дует смикав за ручки, з ним ще був хлопець в панамці, але його на камері не видно. Також його помічали в ЖК на Масельського",- написав автор.

Крім того, ми писали, що у Харкові розшукують чоловіка, який залишив дитину без дорогого і дефіцитного ліки.

Там же опублікували знімок ймовірного злодія, якого зафіксували камери відеоспостереження.

«Вчора на парковці " Рост " на Клочківській з машини ніссан кашкай громадянин вкрав ліки для дитини. Заява написана, але результатів від поліції немає. Може, хто знає цього виродка і допоможе знайти. Ліки дуже дорогі і в Україні такого немає. Спасибі. 0677151692», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Харківщині пенсіонерка "визолотила" ручку шахрайкам на тисячі доларів.

Як повідомляла Politeka, у Харкові троє молодиків вчинили наліт на магазин серед білого дня.

Також Politeka писала, що кишенькові злодії влаштували полювання на харків'ян у центрі міста.