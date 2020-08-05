У Харківських лікарнях, які приймають пацієнтів з китайським вірусом, закінчуються вільні ліжка

В Харківському обласному диспансері радіаційного захисту зараз перебувають 59 хворих СОVID, в обласній інфекційній лікарні — 242 пацієнта з вірусом і підозрою.

За словами директора Харківської обласної інфекційної лікарні Павла Нартова, вранці 4 серпня в реанімації залишилися вільними 2 з 12 місць, передає "Суспільне".

За минулу добу в лікарню потрапили 35 нових пацієнтів.

"З підтвердженим діагнозом — 206 пацієнтів. Якщо буде збільшуватися кількість хворих, то в дитячій інфекційній лікарні вже є відремонтовані палати. З киснем. Від 80 до 120 хворих ми можемо госпіталізувати", — говорить Нартов.

Реанімація обласного диспансеру радіаційного захисту зараз заповнена. Там лікують шістьох пацієнтів, каже директор закладу Ірина Пирогова. За її словами, всього для хворих COVID зараз є не більше десяти вільних ліжок.

Раніше ми писали, що за інформацією представника Харківського лабораторного центру Нелі Новицької, зросла кількість важких хворих у віці близько 50 років.

Впевнене лідерство за кількістю хворих впевнено тримає Харків. Високі показники також у Харківському, Зміївському, Чугуївському, Дергачівському районах.

Як зазначила Новицька, основним джерелом зараження COVID-19 вважається громадський транспорт. Проблема в тому, що вирушаючи у справах або на роботу, далеко не всі громадяни надягають маски.

Нагадаємо, харків'яни придумали новий спосіб протистояння вірусу.

Як повідомляла Politeka, лікар харківської інфекціонки розкрив тривожні відомості про кількість заражених.

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