В Харьковских больницах, которые принимают пациентов с китайским вирусом, заканчиваются свободные койки

В Харьковском областном диспансере радиационной защиты сейчас находятся 59 больных СОVID, в областной инфекционной больницы — 242 пациента с вирусом и подозрением.

По словам директора Харьковской областной инфекционной больницы Павла Нартова, утром 4 августа в реанимации остались свободными 2 из 12 мест, передает "Суспільне".

За прошедшие сутки в больницу попали 35 новых пациентов.

"С подтвержденным диагнозом — 206 пациентов. Если будет количество больных увеличиваться, то в детской инфекционной больнице уже есть отремонтированные палаты. С кислородом. От 80 до 120 больных мы можем госпитализировать", — говорит Нартов.

Реанимация областного диспансера радиационной защиты сейчас заполнена. Там лечат шестерых пациентов, говорит директор заведения Ирина Пирогова. По ее словам, всего для больных COVID сейчас есть не более десяти свободных коек.

Ранее мы писали, что по информации представителя Харьковского лабораторного центра Нели Новицкой, возросло количество тяжелых больных в возрасте около 50 лет.

Уверенное лидерство по количеству заболевших уверенно держит Харьков. Высокие показатели заражения также в Харьковском, Змиевском, Чугуевском, Дергачевском районах.

Как отметила Новицкая, основным источником заражения COVID-19 считается общественный транспорт. Проблема в том, что отправляясь по делам или на работу, далеко не все граждане надевают маски.

Напомним, харьковчане придумали новый способ противостояния вирусу.

Как сообщала Politeka, врач харьковской инфекционки раскрыл тревожные сведения о числе зараженных.

Также Politeka писала, что харьковчане наплевали на маски и дистанцию в транспорте.