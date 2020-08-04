В Харківській області сплячого чоловіка пограбували на вокзалі

Інцидент стався на залізничній станції «Лозова», передає Єдиний судовий реєстр.

Випадковий перехожий побачив, як до лавочки на якій спав чоловік підійшов незнайомець і попросив випити пиво яке стояло поруч. Напевно переконавшись, що чоловік спить, злодій спритно витягнув мобільник з кишені і пішов.

Коли потерпілий прокинувся і виявив пропажу – звернувся в поліцію. Злодія швидко знайшли і притягли до відповідальності.

На днях Лозівський міськрайонний суд покарав його 3 роками випробувального терміну і зобов'язав сплатити 800 гривень судових витрат.

Крім того, ми писали, що у Харкові розшукують чоловіка, який залишив дитину без дорогих і дефіцитних ліків.

Там же опублікували знімок ймовірного злодія, якого зафіксували камери відеоспостереження.

«Вчора на парковці "Зростання" на Клочківській з машини ніссан кашкай громадянин вкрав ліки для дитини. Заява написана, але результатів від поліції немає. Може, хто знає цього виродка і допоможе знайти. Ліки дуже дорогі і в Україні такого немає. Спасибі. 0677151692», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Харківщині пенсіонерка "визолотила" ручку шахрайкам на тисячі доларів.

Як повідомляла Politeka, у Харкові троє молодиків вчинили наліт на магазин серед білого дня.

Також Politeka писала, що кишенькові злодії влаштували полювання на харків'ян у центрі міста.